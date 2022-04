LE TEMPS DES MACHINES, 26 mai 2022, .

LE TEMPS DES MACHINES

2022-05-26 – 2022-05-26

Chaque matin, le parfum des tartines grillées lui rappelle ses bons souvenirs. Or, un jour la petite boîte de métal se grille elle-même. Camille part alors à la recherche d’une solution dans un monde étrange où les grille-pains ne se réparent plus.

Différentes rencontres la mettront face aux rouages irréversibles de notre époque où l’objet se doit d’être éphémère et jetable et où l’homme commence à lui ressembler…

Camille, conserve chez elle un grille-pain, unique rescapé d’un immense incendie qui a englouti toute sa vie passée.

Comédie. Tout public à partir de 8 ans. Par la compagnie La Joyeuse Lucie Holle.

Durée – 75 mn.

