Le temps des jeteurs de sorts (QUERCY, ROUERGUE, LANGUEDOC ET GASCOGNE)

2022-10-28 – 2022-10-28 EUR Par ouï-dire ou pour l’avoir vécu, de nombreux narrateurs font état d’incidents de la vie provoqués par des influences néfastes… Ils évoquent également des rites de protection utilisés. Christian-Pierre Bedel nous présentera, à partir de quelques vidéogrammes et d’ethnotextes enregistrés et transcrits, une partie de ces faits et gestes.

CHRISTIAN-PIERRE BEDEL – directeur de la collection Al canton Vendredi 28 octobre à 18 h 30 à la Maison du Gouverneur – CIAP

Les opérations de collectage réalisées entre 1986 et 2017 sur quatre départements ont mis en évidence la permanence du « mauvais sort » dans les mémoires. Par ouï-dire ou pour l'avoir vécu, de nombreux narrateurs font état d'incidents de la vie provoqués par des influences néfastes… Ils évoquent également des rites de protection utilisés. Christian-Pierre Bedel nous présentera, à partir de quelques vidéogrammes et d'ethnotextes enregistrés et transcrits, une partie de ces faits et gestes.

