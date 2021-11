Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Le Temps des Histoires – J’veux pas dormir Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Le Temps des Histoires – J’veux pas dormir Erquy, 4 décembre 2021, Erquy. Le Temps des Histoires – J’veux pas dormir Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy

2021-12-04 11:15:00 – 2021-12-04 Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor « Nous sommes formés par nos lectures. Raconter une histoire qui l’intéresse à un enfant le rend sensible. C’est éternel, depuis toujours, comme avec la mythologie ». Grégoire Solotareff Annie, Arlette et Françoise, bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, se relaient pour venir lire des histoires aux enfants (de 4 à 7 ans). Des rencontres pour partager le plaisir de lire, de rêver, d’imaginer… Rendez-vous le samedi en période scolaire, le vendredi durant les vacances. Les rencontres durent environ 45 mn , les enfants sont accueillis 5 min avant de commencer lecture (il est donc important d’être là dès le début !) mais chacun est libre de rester ou de s’en aller après chaque histoire ! Sur inscription de préférence http://bibliotheque.ville-erquy.com/ « Nous sommes formés par nos lectures. Raconter une histoire qui l’intéresse à un enfant le rend sensible. C’est éternel, depuis toujours, comme avec la mythologie ». Grégoire Solotareff Annie, Arlette et Françoise, bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, se relaient pour venir lire des histoires aux enfants (de 4 à 7 ans). Des rencontres pour partager le plaisir de lire, de rêver, d’imaginer… Rendez-vous le samedi en période scolaire, le vendredi durant les vacances. Les rencontres durent environ 45 mn , les enfants sont accueillis 5 min avant de commencer lecture (il est donc important d’être là dès le début !) mais chacun est libre de rester ou de s’en aller après chaque histoire ! Sur inscription de préférence Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Ville Erquy lieuville Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy