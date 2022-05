Le Temps des histoires Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, 4 juin 2022, Saint-Cloud.

Le Temps des histoires

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets

L’association « Le Temps des histoires » propose le temps du week-end des Rendez-vous aux jardins un temps de lecture et de musique entre parents et enfants (de 0 à 5 ans) dans le cadre enchanté des jardins du domaine national de Saint-Cloud les samedi 4 et 5 juin de 15h à 18h. Vous pourrez lire avec vos petits confortablement installés sous des tipis des albums mis à votre disposition et participer aux «Chansons à la volée » avec Alain Paulo musicien.

Droit d’entrée payant (voitures 5,50€ et deux-trois roues motorisés 3€)

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00