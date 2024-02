Le temps des histoires Cornus, mercredi 27 mars 2024.

Le temps des histoires Cornus Aveyron

Le Kamishibaï est un petit théâtre en bois pour raconter des histoires.

Tous les derniers mercredis du mois, venez profiter d’une lecture à voix haute Kamishibaïs, contes, légendes, extraits de romans… c’est « Le temps des histoires » pour petits et grands

Une approche ludique avec mise en scène de la lecture. Petits et grands se laisseront captiver par ces lectures à voix haute, découvrant au fil des images des histoires douces, intrépides et passionnantes.

A 16h, à la médiathèque intercommunale EUR.

Cornus 12540 Aveyron Occitanie mediatheque@cc-larzacvallees.fr

