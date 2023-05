Le Temps des Histoires Bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Temps des Histoires Bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz, 1 octobre 2022, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. Jusqu’à 6 ans. gratuit Entrée libre à partir de 10h30

Chaque premier samedi du mois, retrouvez vos bibliothécaires préférés pour une heure d’histoires en tout genre au sein de la section jeunesse. Sur les tapis de la section jeunesse, les bibliothécaires vous lisent une sélection d’histoires drôles, émouvantes, qui font réfléchir ou qui font peur, selon les envies. Pour un sympathique moment de partage avec petits et moins petits, retrouvez-nous tout au long de l’année, toujours aux mêmes horaires, chaque 1er samedi des mois d’octobre 2022 à juin 2023 . Notre Calendrier Samedi 1er octobre 2022 – 10h30Samedi 05 novembre 2022 – 10h30Samedi 03 décembre 2022 – 10h30Samedi 07 janvier 2023 – 10h30Samedi 04 février 2023 – 10h30Samedi 04 mars 2023 – 10h30Samedi 1er avril 2023 – 10h30Samedi 06 mai 2023 – 10h30Samedi 03 juin 2023 – 10h30 Des surprises, du rire et de l’émotion seront au rendez-vous ! Venez nombreux ! Bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr

