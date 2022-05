Le temps des hélices Cerny Catégories d’évènement: Cerny

Essonne

Le temps des hélices, 4 juin 2022, Cerny. Depuis 48 éditions, l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), en collaboration avec l’Aéro-Club de France, propose un retour aux sources avec pour thème la Fête aérienne. C’est ainsi que tout a commencé en 1970 sur l’aérodrome de Cerny – La Ferté-Alais, avec la première manifestation organisée par quelques passionnés sous le nom de Fête aéro-folklorique… 50 ans plus tard, le « Temps des Hélices », traditionnellement organisé à la Pentecôte, est devenu un évènement incontournable de la saison des meetings en Europe, par son plateau et par ses animations au sol ou le spectacle pyrotechnique. Chaque matin, le public peut approcher les avions via l’exposition statique permettant des contacts avec les pilotes et mécaniciens. Diverses animations (séances de dédicaces, défilé de motos anciennes, troupes de reconstitution historique…) sont au programme. L’après-midi est dédiée aux présentations en vol avec un spectacle de plus de 5h00 comprenant une centaine d’appareils évoluant dans le ciel de l’Essonne. Le spectacle déroule par tableaux thématiques l’histoire de l’aéronautique, depuis le temps des pionniers jusqu’aux appareils de dernière génération, civils et militaires.

Détails Catégories d’évènement: Cerny, Essonne Site : https://letempsdeshelices.fr Autres Lieu Aérodrome Jean-Baptiste Salis Adresse Aérodrome Plateau Ardenay Ville Cerny Tarif 32 € Departement 91

