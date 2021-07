Le temps des fleurs – Une balade en chansons Fumel, 13 août 2021, Fumel.

Le temps des fleurs – Une balade en chansons 2021-08-13 – 2021-08-13

Fumel Lot-et-Garonne Fumel

EUR 20 20 Spectacle musical conçu et mis en scène par Philippe Candelon. Une balade en chansons dans les plus beaux jardins de France.

Avec : Philippe Candelon, Jeanne Rottier, Sophie Lupano, Catherine Delourtet, Dady Jourdan, Quentin Castera.

Musiciens : Fabienne Balancie au piano et à l’accordéon et Joseph Lipomi aux guitares.

Pass sanitaire obligatoire. Sur réservation.

