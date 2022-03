“Le Temps des Fileuses” : Une balade contée, musicale et cinématographique Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Carantec Finistère Carantec La compagnie Marmouzic présente son spectacle “Le Temps des Fileuses” , une balade contée, musicale et cinématographique dans la Bretagne rurale des années 1930 à 1950.

Partez pour un voyage dans le temps à travers des chansons bretonnes et de la musique vivante, avec Catherine Le Flochmoan au chant sur des airs traditionnels et des compositions de Christofer Bjurström, revisités à l‘accordéon par Joël Huby. Cinéma l’Etoile 11 Rue Duquesne Carantec

