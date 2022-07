Le temps des étoiles Planétarium de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-08-26

Gratuit : oui Sans réservation, distribution des tickets sur place à partir de 17h (dans la limite des places disponibles) Une séance gratuite chaque soir du 2 juillet au 31 août 2022 à 18hSamedi 2 juillet 2022, dans le cadre de la Nuit du Van, séances de 18h à 22h (dernier accès à 21h15) Séance artistique. En miroir avec l’exposition « Paradigme perpendiculaire » d’Angela Bulloch, et plus précisément avec l’œuvre « Firmamental Square », au Musée d’Arts de Nantes, le planétarium propose du 2 juillet au 31 août 2022 une réflexion artistique, philosophique et scientifique autour de la place des étoiles dans notre mesure du temps. Durée : 30 min. Planétarium de Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

