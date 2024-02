Le temps des écrans (cycle parents-enfants) Le Shadok Strasbourg, mercredi 28 février 2024.

Le temps des écrans (cycle parents-enfants) Vos réunions de famille ont désormais lieu en visioconférence ..? Cela vous questionne ? Vous avez raison ! Mercredi 28 février, 10h00 Le Shadok

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T12:00:00+01:00

Le temps des écrans est un atelier destiné aux parents et aux enfants au cours duquel on réinterroge la place des smartphones, tablettes et autres joyeusetés connectées.

Vous en sortirez avec l’esprit plus clair et des solutions à appliquer au quotidien !

________________

Le Shadok — 25, Presqu’île André Malraux – 67100 Strasbourg

Mercredi 28 février 10h à 12h

✅ À partir de 8 ans | Binôme parent-enfant | 5 binômes ou trinômes maximum

✍️ Gratuit sur inscription

Animé par les Conseiller.ères numériques

________________

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-cnfs-le-temps-des-ecrans-cycle-parents-enfants-801431131087 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0368987035 »}] Le Shadok – Fabrique du numérique Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

écran parents