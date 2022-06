Le temps des dinosaures, l’expo grandeur nature Paris Expo – Porte de Versailles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le temps des dinosaures, l’expo grandeur nature Paris Expo – Porte de Versailles, 25 mai 2022, Paris. Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Du mercredi 25 mai 2022 au vendredi 01 juillet 2022 :

mercredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

. payant Billet Daté : Adulte : 18€ Enfant (de 4 à 11 ans) : 14€ Tarif famille : 45€

Du Tyrannosaure Rex au Triceratops, cinquante dinosaures animés s’installent à Paris Expo Porte de Versailles. Ces animaux impressionnants, en taille réelle, bougent et grognent dans un espace de 3 000 m2, pour le plus grand bonheur des enfants. Un parcours palpitant qui vous transformera en véritable aventurier ! Destinée prioritairement aux familles, cette nouvelle exposition comporte un réel intérêt éducatif. La scénographie rappelle l’environnement dans lequel évoluaient les dinosaures il y a des millions d’années. Les visiteurs sont ainsi plongés dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition dont ils sont les explorateurs. À l’entrée de l’exposition, les visiteurs peuvent scanner le QR Code pour télécharger l’application qui les accompagnera tout au long de cette aventure. Cette application offre la possibilité de vivre l’exposition à son rythme et d’en apprendre encore davantage sur la naissance, la découverte, l’environnement et les spécificités des différentes espèces de dinosaures. Paris Expo – Porte de Versailles Pavillon 2,1 – 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris Contact : https://www.expo-dino.com/ https://tickets.expo-dino.com/

