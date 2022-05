LE TEMPS DES COPAINS / Salon des Vins vivants et biodynamiques – 2ème édition le domaine de l’écu, 26 juin 2022, Le Landreau.

du dimanche 26 juin au lundi 27 juin à le domaine de l’écu

E TEMPS DES COPAINS 2ÈME ÉDITION ?? SALON DES VINS BIOS ET BIODYNAMIQUES Claire, Fred et leurs copains vous attendent nombreux et assoiffés pour la deuxième édition du Salon Le Temps des Copains, qui réunit + de 60 producteurs de vins vivants et biodynamiques, champagne, cidres, bières, spiritueux et café, venus de toute la France et d’Europe. Le Domaine de l’Écu a convié cette jolie famille de producteurs qui partagent la même philosophie de travail et de respect de la nature afin que chacun puisse faire découvrir ses vins, rencontrer de nouveaux clients, et surtout renouer avec le public et les fidèles adeptes des vins vivants, qu’ils soient particuliers ou professionnels. ?Avec la présence de (liste non exhaustive) ? ALLEMAGNE : DANIEL et BIANKA SCHMITT ? AUTRICHE : PLODER ROSENBERG ? ESPAGNE MICROBIO WINES ? FRANCE ? ALSACE Domaine JOSMEYER VIGNOBLE DU RÊVEUR ? BEAUJOLAIS YANN BERTRAND KARIM VIONNET ? BORDEAUX Château GOMBAUDE GUILLOT Château MANGOT Clos PUY ARNAUD ? BOURGOGNE Domaine DERAIN EMMANUEL GIBOULOT ? CHAMPAGNE Champagne BOULARD Champagne MOUSSÉ Champagne TARLANT ? CORSE Domaine ABBATUCCI Domaine SANTAMARIA ? JURA Domaine ROUSSET MARTIN ? LANGUEDOC Domaine BORDES LA RÉSERVE D’O ? LOIRE Château BOIS-BRINÇON Domaine de la CHEVALERIE Domaine MATHIEU COSTE SÉBASTIEN DAVID DISTILOIRE Domaine de L’ÉCU Château de FOSSE SÈCHE Domaine FOUASSIER Domaine PHILIPPE GILBERT Domaine LANDRON CHARTIER Domaine LUNEAU-PAPIN AGENCE MINÉRAL Domaine OGEREAU Domaine des ORFEUILLES Domaine JONATHAN PABIOT Domaine SAINT NICOLAS ANTOINE SANZAY MANOIR DE LA TÊTE ROUGE LES TERRES BLANCHES ? PROVENCE LES BÉATES Domaine MILAN MYRKO TEPUS ? RHÔNE Domaine des BRUYÈRES Domaine CLUSEL ROCH MAS DE LIBIAN Château TERRE FORTE Domaine PHILIPPE VIRET ? SUD OUEST Brasserie LES ACOLYTES Distillerie CAZOTTES Château CROISILLE Château LASSOLLE ? GRÈCE Domaine VOÏ ? ITALIE AGRICOLA FORADORI COSIMO MARIA MASINI ☕ MONDE TERRES DE CAFÉ ? CORNER CIDRE ? BRETAGNE Cidrerie de L’APOTHICAIRE JOHANNA CECILLON ? NORMANDIE Pierre Édouard ROBINE ? MONDE SIDRAS Nantes ? SUISSE Cidrerie du VULCAIN ? Cette liste est susceptible d’évoluer —————————————————————- ? DATES : Dimanche 26 juin 2022 ?10h00 – 18h00 OUVERT À TOUS ?️Places limitées ?10€ avec 1 verre de dégustation offert Les cuvées présentées seront disponibles à la vente sur place Lundi 27 juin 2022 ?10h00 – 18h00 JOURNÉE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS ?️Places limitées 10€ avec 1 verre de dégustation offert ? Restauration disponible sur place les 2 jours —————————————————————- ? ADRESSE DU SALON Domaine De L’Écu Clos de l’Écu 44430 Le Landreau

