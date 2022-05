LE TEMPS DES COPAINS 2ÈME ÉDITION SALON DES VINS BIOS ET BIODYNAMIQUES AU DOMAINE DE L’ECU AU LANDREAU Le Landreau, 26 juin 2022, Le Landreau.

LE TEMPS DES COPAINS 2ÈME ÉDITION SALON DES VINS BIOS ET BIODYNAMIQUES AU DOMAINE DE L’ECU AU LANDREAU Le Landreau

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-27 18:00:00

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

Claire, Fred et leurs copains vous attendent nombreux et assoiffés pour la deuxième édition du Salon Le Temps des Copains, qui réunit + de 60 producteurs de vins vivants et biodynamiques, champagne, cidres, bières, spiritueux et café, venus de toute la France et d’Europe/// nLe Domaine de l’Écu a convié cette jolie famille de producteurs qui partagent la même philosophie de travail et de respect de la nature afin que chacun puisse faire découvrir ses vins, rencontrer de nouveaux clients, et surtout renouer avec le public et les fidèles adeptes des vins vivants, qu’ils soient particuliers ou professionnels./// nDimanche 26 juin 2022: Ouvert a tous, places limitées, 10€ avec 1 verre de dégustation offert. nLes cuvées présentées seront disponibles à la vente sur place/// nLundi 27 juin 2022: Journée réservée aux professionnels, Places limitées,10€ avec 1 verre de dégustation offert./// n Restauration disponible sur place les 2 jours.

Le temps des Copains 2ème édition du Salon des Vins vivants et biodynamiques au Domaine de l’écu au Landreau de 10h à 18h, ambiance conviviale et dégustative, le dimanche 26 juin tout public et le lundi 27 juin reservée aux professionnels .

contact@domaine-ecu.com +33 2 40 06 40 91

