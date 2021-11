Le temps des collections 9 : En habits de Lumière Musée Industriel de la Corderie Vallois, 10 décembre 2021, Notre-Dame-de-Bondeville.

Le temps des collections 9 : En habits de Lumière

du vendredi 10 décembre au dimanche 15 mai 2022 à Musée Industriel de la Corderie Vallois

Le cirque et sa magie s’installent au musée le temps d’une exposition consacrée aux costumes de cirque. Costumes de scène mais aussi instruments de musique, documents et affiches nous conduisent dans les coulisses du cirque et sur les traces de ses artistes pour une visite haute en couleur ! Une trentaine de tenues illustrant tous les grands numéros de cirque racontent l’histoire des chapiteaux français, Pinder, Gruss, Bouglione… mais aussi américains comme le fameux Greatest Show on Earth du Ringling Bros. et Barnum & Bailey Circus. Monsieur Loyal, clowns, acrobates, écuyères, dompteurs, jongleurs, fil-de-fériste sont présentés au travers de leurs plus beaux costumes de scène. Les animaux, stars de la piste, ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de briller sur scène et sont, comme leur dresseur, habillés des plus beaux tissus et accessoires. Le costume, seconde peau de l’artiste, est un marqueur qui identifie dès son entrée en scène la nature du numéro. Il se doit d’être éclatant, brillant, et de répondre à des codes instaurés dès le 18e siècle. La tenue de scène habille, transforme et accompagne l’artiste sur la piste ! **DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 16 MAI 2022**

Renseignements auprès du Sevrice des Publics

EN HABITS DE LUMIÈRE

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

