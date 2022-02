Le Temps des Chimères 7e édition, Salon du jeu & de l’imaginaire Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Temps des Chimères 7e édition, Salon du jeu & de l’imaginaire Le Puy-en-Velay, 5 mars 2022, Le Puy-en-Velay. Le Temps des Chimères 7e édition, Salon du jeu & de l’imaginaire Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay

2022-03-05 – 2022-03-06 Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Après deux ans d’annulations nous serons fous de joie de vous accueillir pour un rassemblement convivial, ludique et familial, ouvert aux passionnés comme aux curieux letempsdeschimeres@gmail.com http://letempsdeschimeres.com/ Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Ville Le Puy-en-Velay lieuville Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Le Temps des Chimères 7e édition, Salon du jeu & de l’imaginaire Le Puy-en-Velay 2022-03-05 was last modified: by Le Temps des Chimères 7e édition, Salon du jeu & de l’imaginaire Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 5 mars 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire