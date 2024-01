Stage culturel : cinéma d’animation pour les 8/11 ans Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, lundi 12 février 2024.

Stage culturel : cinéma d’animation pour les 8/11 ans La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation au cinéma d’animation au début des vacances d’hiver 12 – 14 février Le Temps des Cerises Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM. Ouverture des inscriptions et paiement en ligne sur TÉLISS, 3 semaines avant le début du stage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:30:00+01:00 – 2024-02-12T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:30:00+01:00

Stage de cinéma d’animation pour les 8/11 ans : du lundi 12 au mercredi 14 février de 9 h 30 à 16 h 30

Prévoir un pique-nique pour le lundi et mardi. Repas le mercredi pris en charge par la Halle des Épinettes.

Inscription sur Téliss

Les cinéastes-en-herbe construiront une histoire, élaboreront des personnages et concevront des décors pour créer, en équipe, leur premier court-métrage d’animation, de A jusqu’à Z !

Accompagnés par Jean Maillard, intervenant régulier des ateliers de la Halle des Épinettes, ils découvriront également des outils simples et gratuits leur permettant d’exprimer leur créativité à la maison, ainsi que des pépites du cinéma d’animation pour s’inspirer et développer leur imaginaire.

https://www.youtube.com/watch?v=Gp6Jja8ZX6w

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui oeuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la Fête du cinéma d’animation.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « ISSY TV », « cache_age »: 86400, « description »: « Dotu00e9e u00e0 partir de la rentru00e9e du2019un studio du00e9diu00e9 u00e0 la cru00e9ation du2019images animu00e9es, la Halle de u00c9pinettes ajoute u00e0 son offre florissante de su00e9ances cinu00e9-club pour tous les u00e2ges : une activitu00e9 de fabrication de films du2019animation ! nnToutes les actualitu00e9s de la ville d’Issy-les-Moulineaux sont sur issy.com u27a1ufe0f https://www.issy.comnnSuivez la ville sur les ru00e9seaux sociaux ud83dudcf2 nFacebook u27a1ufe0f @IssylesMoulineaux | https://www.facebook.com/IssylesMouli… nTwitter u27a1ufe0f @issylesmoul | https://twitter.com/IssylesmoulnInstagram u27a1ufe0f @villedissy | https://www.instagram.com/villedissy/ », « type »: « video », « title »: « Halle des Epinettes : un studio comme les pros pour su2019initier au cinu00e9ma du2019animation », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Gp6Jja8ZX6w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Gp6Jja8ZX6w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCK5_5dAvl8YmdA0EDZsCYkw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Gp6Jja8ZX6w »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « http://www.fete-cinema-animation.fr/index.php »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

CLAVIM La Halle des Épinettes

© CLAVIM