EXPOSITION « SPORT ET SCIENCES: 3, 2, 1 PARTEZ ! » 19 janvier – 25 février 2024 Le Temps des Cerises Entrée libre

Le sport constitue un objet de recherche à part entière, aussi bien pour ce qui relève de l’optimisation du mouvement humain qu’en ce qui concerne l’impact socio-économique, voire géopolitique des pratiques. A l’inverse, la pratique sportive se nourrit des innovations technologiques, des recherches en physique et en science des matériaux.

Au travers des caractéristiques techniques, sociétales, économiques et environnementales propres à différents sports, cette exposition propose un éclairage sur l’apport des sciences au monde sportif. En prenant comme angle les recherches effectuées à l’Université Paris-Saclay, les limites et les progrès relatifs aux performances mais aussi aux équipements sportifs sont abordés. Le visiteur, par le biais de disciplines sportives bien connues de tous, pourra mieux cerner la question de l’impact sociétal de l’univers du sport.

Cette exposition a été conçue par le Service COMPAS (Communication, Médiation et Patrimoine Scientifiques) de la Faculté des Sciences d’Orsay (Université Paris-Saclay).

Tout public. Entrée libre.

Du 19 Janvier AU 25 Février 2024

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

©COMPAS Université Paris-Saclay