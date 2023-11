Ciné des enfants HORS-LES-MURS ♥ De l’autre côté du ciel Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 16 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

En écho au Salon du livre de haïku se déroulant à l’espace Andrée Chedid et au temps fort consacré au Kamishibaï au Temps des Cerises, la Halle des Épinettes hors-les-murs vous invite pour un Ciné des enfants au Temps des cerises :

De l’autre côté du ciel, Samedi 16 décembre 2023 à 14 h. Entrée gratuite sur réservation, en famille dès 8 ans.

De Yusuke Hirota, Japon, 2020, durée : 100 min. (VF)

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Séance suivie d’un échange animé par l’équipe de la Halle des Épinettes puis d’un goûter.

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la Fête du cinéma d’animation, qui a lieu partout en France et à l’international, ainsi que le Festival national du film d’animation de Rennes.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/m5L2k50VNpM »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.fete-cinema-animation.fr/ »}, {« link »: « https://festival-film-animation.fr/ »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM La Halle des Épinettes

