DIFFUSION LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ , D’ APRES WILLIAM SHAKESPEARE Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 15 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

DIFFUSION LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ , D’ APRES WILLIAM SHAKESPEARE Vendredi 15 décembre, 19h30 Le Temps des Cerises Sur inscription

Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, le Temps des cerises a le plaisir de vous proposer la diffusion du ballet Le Songe d’une nuit d’été de l’Opéra national de Paris , adapté de l’œuvre de William Shakespeare, pour une soirée exceptionnelle le vendredi 15 décembre à 20h !

Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle à une subtile pantomime, le célébre chorégraphe George Balanchine déroule en deux actes et six tableaux une intrigue sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des Amazones, s’entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle d’une troupe de comédiens amateurs.

Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares ballets narratifs du chorégraphe. La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris.

Nous vous invitons à prendre part à cet évènement d’exception.

Vendredi 15 décembre à 19h30

Durée 2h avec entracte.

Tout public dès 8 ans.

Sur inscription.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

clavim ballet

©Agathe Poupeney | OnP