J’ai pas dit Partez ! Représentations du sport dans la littérature de jeunesse Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 29 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

J’ai pas dit Partez ! Représentations du sport dans la littérature de jeunesse 29 septembre – 22 octobre Le Temps des Cerises Entrée libre

Règles et inspirations, beauté du geste, parcours du champion… des vestiaires aux podiums, l’album pour la jeunesse en dit long sur les sports collectifs et individuels qui y sont souvent dépeints comme de véritables tremplins à l’amitié, à la créativité et à l’affirmation de soi.

Avec humour, douceur, parfois gravité, les auteurs-illustrateurs portent à l’appréciation des enfants des sujets aussi variés que la triche, la peur, la discrimination ou encore l’engagement. À eux tous et à travers leurs histoires singulières, ils offrent au jeune public une vision riche et éclairée sur le monde sportif et le rapport au corps comme épreuve du réel.

Que vous soyez athlète aguerri, supporter exalté ou simplement curieux, il ne fait nul doute que le contenu de cette exposition vous passionnera. Le coup d’envoi est donné, à vous de saisir la balle au bond !

Un espace « motricité » pour les plus petits sera proposé ainsi qu’un livret d’activités et de jeux.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 84 00 »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

clavim sport

Illustration : Dans les basquettes de Babakar Quichon, Anaïs Vaugelade © l’école des loisirs