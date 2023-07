LE CAPTIF DE TEOTIHUACAN – RÉALITÉ VIRTUELLE Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

LE CAPTIF DE TEOTIHUACAN – RÉALITÉ VIRTUELLE Dimanche 17 septembre, 15h00 Le Temps des Cerises Entrée libre

VR – LE CAPTIF DE TEOTIHUACAN

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose en exclusivité pour les Micro-Folies, un programme en réalité virtuelle présentant l’histoire de Teotihuacan, la « Cité des Dieux ». Son apogée dura plus de quatre siècles, de 100 à 550 après J.-C. Située à une quarantaine de kilomètres du cœur de l’actuelle Mexico, cette formidable capitale religieuse, économique et politique, compta alors entre 80 000 et 100 000 habitants. Le prestige et l’autorité de ce qui fut la plus grande ville de tout le Nouveau Monde s’étendirent loin dans l’espace – sur plus de mille cinq cents kilomètres vers le sud-est, en direction du pays maya – et dans le temps – jusqu’aux Aztèques et à la Conquête du XVIe siècle.

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France http://issy.com/letempsdescerises Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard; Bus 169 arrêt Émile Duployé; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac