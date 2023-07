Le Mur Mémoriel interactif Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Le Mur Mémoriel interactif Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Le Mur Mémoriel interactif 16 et 17 septembre Le Temps des Cerises Entrée Libre Le MUR MÉMORIEL INTERACTIF Découvrez l’histoire du Fort, son rôle dans la guerre franco-prussienne ainsi que la Commune de Paris à travers les outils numériques du Mur Mémoriel, écran tactile, carte évolutive, films et photographies. Le Temps des Cerises vous invite en complément à découvrir deux obus de la guerre franco-prussienne de 1870 et les affiches placardées dans les rues d’Issy-les-Moulineaux durant la Commune de Paris. Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France http://issy.com/letempsdescerises Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard; Bus 169 arrêt Émile Duployé; Transilien N arrêt gare de Clamart. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

