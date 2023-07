Musée Numérique – Collection Paris Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Musée Numérique – Collection Paris Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Musée Numérique – Collection Paris 16 et 17 septembre Le Temps des Cerises Entrée libre MUSÉE NUMÉRIQUE – la collection « Paris » Cette dernière collection disponible depuis le mercredi 15 février, offre l’accès à 500 chefs-d’œuvre issus des collections des musées de la Ville de Paris.

Paris Musées propose ainsi de découvrir un fond exceptionnel qui souligne l’effervescence artistique de la capitale à travers les âges. Beaux-arts, mode et arts décoratifs se côtoient et se répondent afin de rendre hommage à la Ville Lumière. Tout Public, entrée libre Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France http://issy.com/letempsdescerises Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard; Bus 169 arrêt Émile Duployé; Transilien N arrêt gare de Clamart. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

