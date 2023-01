RIPAILLES ET ROGATONS Manger au Moyen-Âge en Pays de France Le Temps des Cerises, 16 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre

Une exposition pour découvrir la place de l’alimentation, les saveurs recherchées et les arts de la table à l’époque médiévale handicap moteur mi

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics. En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab. Horaires d’ouverture (sauf jours fériés) Du mardi au vendredi de 14h à 19h Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h Fermeture de la Médiathèque le jeudi.

À quoi ressemblait la cuisine du Moyen Âge en Pays de France ? Quels étaient les ustensiles utilisés ? De quels plats raffolait-on ? Les moines, les

paysans, les notables et seigneurs mangeaient-ils la même chose et de la même manière ? Quelles étaient les contraintes au quotidien imposées par

l’Église ? Autant de questions auxquelles l’exposition « Ripailles et rogatons » se propose de répondre en sollicitant les cinq sens du visiteur.

Une exposition composée également de plusieurs dispositifs interactifs et sensoriels. Aliments et saveurs médiévales sont ainsi mis en scène :

bornes de senteurs aromatiques, odeurs de plats cuisinés. Des fac-similés de vaisselles et de plats médiévaux font pénétrer le visiteur dans la cuisine

et à la table d’un milieu paysan et d’un milieu bourgeois.

En complément de cette exposition, découvrez des reproductions de céramique médiévales prêtées par le service archéologique interdépartemental 78/92.



