L'odyssée du visual novel : histoire d'un genre vidéoludique Conférence par Kenny Manir, co-fondateur du jeu video independant : Librastral Les Visual Novels sont des jeux vidéo qui privilégient l'histoire et la narration immersive plutôt que le gameplay. De manière conscience ou inconsciente, nous avons tous été confrontés à des codes empruntés de ces jeux narratifs dans notre expérience de joueur. Mais saviez-vous que ce genre qui a émergé dans les années 80 à des origines surprenantes, et qu'il a évolué à travers les années pour devenir l'un des genres les plus populaires au Japon ? Embarquez à mes côtés le temps d'une conférence, pour un voyage à travers l'histoire du Visual Novel, une façon de jouer unique au sein du paysage vidéoludique.

Dans le cadre du Festival Indie Game Nation ! Le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de studios indépendants !

