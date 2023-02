Est-ce la fin de la presse indépendante jeu vidéo ? Le Temps des Cerises, 5 mars 2023 13:00, Issy-les-Moulineaux.

Est-ce la fin de la presse indépendante jeu vidéo ? Dimanche 5 mars, 14h00 Le Temps des Cerises

Sur inscription

Est-ce la fin de la presse indépendante jeu vidéo ?

Par Quineapple, Vidéaste, streameuse, co-rédactrice en chef pour Jourdeplay

Entre précarité et rachats sauvages, que reste-t-il de la presse indépendante vidéoludique en France ?

Quineapple est tombée dans les jeux vidéo quand elle était toute petite ; parler des jeux et des personnes qui les font, c’est devenu un passe-temps à plein temps ! D’abord avec sa chaîne Osmosis Coop, puis avec Arte sur Jour de Play, et enfin, plus récemment, avec son podcast Among Meufs !

Dimanche 5 mars de 14h à 14h30

Dans le cadre du Festival Indie Game Nation ! Le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de studios indépendants !

Retour sur l’édition 2022 : https://youtu.be/UEezdwhmRn8

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 84 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T13:00:00+00:00 – 2023-03-05T13:30:00+00:00