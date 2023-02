La grande triade du game design : DPS, healer, tank Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sur inscription La grande triade du game design : DPS, healer, tank Par Loïc Janin, lead developer dans le jeu vidéo indépendant Amateurs de jeux de rôle ou de jeux vidéo, vous connaissez déjà le grand trio tank, heal, DPS : le premier protège, le deuxième soigne pendant que le troisième s’occupe d’infliger des dégâts. Ce triptyque est partout, mais pourquoi ? Est-ce un choix de game design magique ? Fainéant ? Facile à comprendre ? C’est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble pendant cette conférence. Dimanche 5 mars de 13h à 13h30 Dans le cadre du Festival Indie Game Nation ! Le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de studios indépendants ! Retour sur l’édition 2022 : https://youtu.be/UEezdwhmRn8 Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 84 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

