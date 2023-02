Table ronde : Les parcours professionnels du secteur ludique Le Temps des Cerises, 4 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Table ronde : Les parcours professionnels du secteur ludique Samedi 4 mars, 17h00 Le Temps des Cerises

https://www.eventbrite.fr/e/551448977737

Table ronde : Les parcours professionnels du secteur ludique

A destination des élèves, étudiants et curieux, cette table ronde traitera du marché professionnel du secteur vidéoludique : formations, insertion et découverte des métiers peu connus du jeu vidéo. Sous la médiation de Loïc Janin Veauvy, trois professionnels du jeu vidéo viendront parler de leurs expériences et de leur parcours.

Avec : Kenny Manir (chef de projet et co-fondateur du studio Librastral)

Kelvin Maillard (gérant et fondateur de Spectrum Arcade test QA / traduction)

Aurélien Montero (compositeur et sound designer)

Retour sur l’édition 2022 : https://youtu.be/UEezdwhmRn8

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 84 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T16:00:00+00:00 – 2023-03-04T16:30:00+00:00