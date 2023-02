D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Le Temps des Cerises, 4 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Samedi 4 mars, 16h00 Le Temps des Cerises

https://www.eventbrite.fr/e/551448947647 D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Conférence d’Aurélien Montero, compositeur et sound designer. Qu’est-ce qui fait la différence entre un jeu comme les autres et un jeu qui marquera les esprits ? Dans cette conférence, nous allons voir que parfois il suffit de peu, pour qu’une expérience vidéoludique soit complètement changée et devienne unique.

Samedi 4 mars à 16h à 16h30

Dans le cadre du Festival Indie Game Nation ! Le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de studios indépendants ! Retour sur l’édition 2022 : https://youtu.be/UEezdwhmRn8 Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 84 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+00:00 – 2023-03-04T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Le Temps des Cerises 2023-03-04 was last modified: by D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un son Le Temps des Cerises Le Temps des Cerises 4 mars 2023 Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine