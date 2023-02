La littérature au prisme du jeu vidéo Le Temps des Cerises, 4 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Sur inscription

Une conférence de Hélène Sellier, chercheuse et narrative designer

Le jeu vidéo ne se prive pas de représenter et d’utiliser les autres cultures artistiques et médiatiques… et la littérature n’y échappe pas ! Selon les genres vidéoludiques, selon le public envisagé, selon le but de l’œuvre, sont esquissées différentes images des livres, des codes culturels littéraires, et des figures de lettrés. La littérature sert parfois d’inspiration pour une mécanique ludique, parfois de ressort scénaristique – et souvent simple de fond d’ambiance. Interroger la manière dont le jeu vidéo représente la littérature permet de comprendre comment le “nouveau média” fait sa place dans le système médiatique, entre stratégies de filiation, prise d’autonomie et processus d’échanges.

Dans le cadre du Festival Indie Game Nation ! Le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de studios indépendants !

