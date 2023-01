Exposition Voyage au cœur des récifs coralliens Le Temps des Cerises, 28 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Exposition Voyage au cœur des récifs coralliens 28 janvier – 26 février Le Temps des Cerises

Entrée libre

Une exposition de l’Institut de Recherche pour le Développement sur la biodiversité du milieu marin et les enjeux de protection. handicap moteur mi

Tout en célébrant la beauté des récifs coralliens, l’exposition, proposée par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), met en avant leur place essentielle dans le milieu marin et pour le développement des populations qui en dépendent. Accompagnées de textes courts

et pédagogiques, ces illustrations permettent de découvrir notamment l’étonnante biologie du corail, l’exceptionnelle richesse de la biodiversité

que recèlent les récifs coralliens, leur rôle de protection des littoraux, mais aussi les multiples menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces écosystèmes.

Soulignant la valeur environnementale, mais aussi sociale, économique et culturelle des récifs coralliens, cette exposition met en exergue la nécessité

de recherches pluridisciplinaires, sources de précieuses données pour les politiques de préservation et une gestion durable de cet environnement

d’exception. Plongez enfin avec les scientifiques au coeur des

récifs coralliens grâce à une application mobile.

En partenariat avec le CNRS Images et en résonance avec l’exposition, découvrez 3 films courts sur le thème des récifs coralliens : Tara au chevet du corail de Pierre De Parscau (2018, 8’31) ; Comment aider les coraux à survivre ? de Sonia Collavizza (2022, 8’59) et One ocean science de Sonia Collavizza (2021, 2’20). Diffusion et écoute sous la verrière.



