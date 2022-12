Fantômes sur la ville ! Le Temps des Cerises, 14 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier sur réservation, déambulation et visite de l’exposition « Magic, Pokemon & co. – La fulgurante histoire des cartes à jouer et à collectionner » au Musée Français de la Carte à Jouer en entrée libre

Déambulations de Pokémons et de Yokai du Temps des Cerises jusqu’au Musée Français de la Carte à Jouer !

Les expositions « Yōkaidō » au Temps des Cerises et « Magic, Pokemon & co. – La fulgurante histoire des cartes à jouer et à collectionner » au Musée Français de la Carte à Jouer se rejoignent pour un projet conjoint afin de proposer une déambulation nocturne familiale autour d’une projection mapping. Celle-ci se déroulera entre les deux équipements le samedi 14 janvier entre 17h30 et 18h30.

L’univers des Pokemon s’inspire en effet grandement du monde des Yōkai, ces créatures surnaturelles issues du folklore japonais qui vivent dans les coulisses du monde humain. Ils ont été popularisés à travers les continents, notamment grâce aux nombreux ouvrages du mangaka Shigeru Mizuki qui les sauva de l’oubli, et les anime ou jeux vidéo japonais comme les Pokemon.

· 14h – 16h : atelier familial où les enfants sont invités à dessiner leurs « fantômes » sur tablette à l’aide d’une application.

A partir de 6 ans, enfant accompagné, sur réservation.

· 17h30-18h30: Départ à la tombée de la nuit du Temps des Cerises pour une projection mapping déambulatoire des créations réalisées sur les murs de la ville jusqu’au Musée Français de la Carte à Jouer.

Tout public, entrée libre

· 18h30 – 20h : Visite de l’exposition Magic, Pokemon & co. – La fulgurante histoire des cartes à jouer et à collectionner.

Tout public, entrée libre.



