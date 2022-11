YŌKAIDŌ Le Temps des Cerises, 2 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

YŌKAIDŌ 2 décembre 2022 – 25 janvier 2023 Le Temps des Cerises

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Shigeru Mizuki reprend la célèbre route du Tokaido pour la peupler de yōkai !

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics. En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab. Horaires d’ouverture (sauf jours fériés) Du mardi au vendredi de 14h à 19h Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h Fermeture de la Médiathèque le jeudi.

YŌKAIDŌ

En partenariat avec les Éditions Cornélius et Mizuki Productions.

Cette exposition, issue des reproductions de l’ouvrage Yōkaidō de Shigeru Mizuki et Utagawa Hiroshige (Éditions Cornélius), vous propose de découvrir l’univers artistique de deux maîtres japonais et de vous emporter dans un périple fantastique peuplé de yōkai.Inspiré par Utagawa Hiroshige, artiste incontesté de l’estampe qui réalise sa série la plus célèbre, les 53 stations du Tōkaidō (1833-1834), Shigeru Mizuki décide de lui rendre hommage en réalisant sa propre série d’illustrations Les Cinquante-trois relais du Yōkaidō. Le mangaka mettra deux ans (2001-2003) à redessiner les paysages originaux d’Hiroshige. Il y intègre avec malice son univers personnel, peuplé de yōkai et de ses propres personnages, dont Kitaro le repoussant.

En complément, des estampes issues de la collection privée de Pierre-Stéphane Proust seront présentées.

Un livret de jeux accompagne l’exposition pour découvrir les mystères des yōkai !

Tout public. Entrée libre.

Du 2 décembre au 25 janvier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T14:00:00+01:00

2023-01-25T19:00:00+01:00