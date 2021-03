Marseille Mucem Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône, Marseille Le Temps des archives : de l’invasion du Koweït à la première guerre du Golfe Mucem Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

### Diffusé sur la chaîne [YouTube](https://www.mucem.org/programme/le-temps-des-archives-depuis-le-11-septembre-2001-le-recit-du-terrorisme) du Mucem ### 2 août 1990 : l’Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. En réaction, une coalition internationale de 35 pays se met en place à l’initiative des États-Unis. Lancée le 17 janvier 1991, l’opération « Tempête du désert » va durer près de 40 jours. Une guerre d’un nouveau genre, entrée dans tous les foyers grâce à CNN et à ses reporters « embedded » au cœur du conflit. ### À travers une sélection d’images d’archives issues du fonds de l’Ina, le Temps des archives revient sur la première guerre diffusée en direct à la télévision. En quoi ce conflit marque-t-il le début d’une nouvelle ère médiatique, marquée par la concurrence des chaînes d’information en continu ? ### Avec Gérard Chaliand (spécialiste des relations internationales) et Martine Laroche-Joubert (grand reporter) ### Modération : Hervé Brusini (journaliste) [opération tempête du désert – JT A2 17/01/1991](https://www.ina.fr/video/CAB91002852) Le temps des archives rembobine le cours de l’histoire à travers des images et des sons issus du fonds de l’Institut National de l’Audiovisuel. Rencontres proposées par l’INA et le Mucem Mucem Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 7 promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-03-15T20:30:00 2021-03-15T22:00:00

