« Le Temps des Arbres »

### Dernier week-end pour venir admirer l’exposition consacrée aux arbres remarquables du territoire. Pascal Bourguignon, photographe professionnel installé à Outines (51), vous propose des portraits d’arbres… hors normes. Photographiés selon des techniques anciennes, à la chambre argentique, scannés en très haute résolution, puis imprimés en très grand format sur un papier d’art, ces arbres sont une invitation à la contemplation et à l’étonnement, de près comme de loin. Illustres inconnus des bords de route, parcs, forêts ou prairies, le photographe a su saisir la singularité de ces arbres et mettre en lumière leur intemporalité.

Gratuit. Entrée libre.

