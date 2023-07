Le temps des applis : Atelier découverte d’applications jeunesse Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le temps des applis : Atelier découverte d’applications jeunesse Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 20 septembre 2023, Paris. Le mercredi 17 avril 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 20 mars 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 21 février 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 17 janvier 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 20 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 18 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 20 septembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 15 mai 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 19 juin 2024

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 17 juillet 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

De septembre 2023 à juillet 2024, les bibliothécaires vous font découvrir une sélection d’applis pas tout à fait comme les autres, à destination des enfants de 4 à 12 ans, ou plus ! Seul ou en famille, venez découvrir et tester les sélections d’applications testées et approuvées par notre équipe, chaque 3e mercredi du mois dans la section jeunesse. Avec au programme (sous réserve de modification) : En septembre : La tête ailleurs avec des applis pour explorer le monde… et même plus loin !

avec des applis pour explorer le monde… et même plus loin ! En octobre : Jouons à se faire peur avec des jeux et histoires de fantômes pour petits et grands

avec des jeux et histoires de fantômes pour petits et grands En novembre : Un pied dans la nature pour découvrir notre environnement de façon ludique

pour découvrir notre environnement de façon ludique En décembre : Révisons nos classiques avec des airs connus à écouter mais aussi d’autres à inventer

avec des airs connus à écouter mais aussi d’autres à inventer En janvier : Histoires simples qu’elles soient interactives ou en réalité augmentée

qu’elles soient interactives ou en réalité augmentée En février : Menons l’enquête et creusons-nous les méninges avec des « cherche et trouve », jeux de logique et escape game numérique

et creusons-nous les méninges avec des « cherche et trouve », jeux de logique et escape game numérique En mars : Les Bricoleurs en herbe pourront inventer et faire fonctionner des machines ou objets virtuels loufoques ou incroyables

pourront inventer et faire fonctionner des machines ou objets virtuels loufoques ou incroyables En avril : C’est moi le plus fort : venez défier les bibliothécaires dans des jeux de casse-tête logiques

: venez défier les bibliothécaires dans des jeux de casse-tête logiques En mai : Les autres et moi parce que nous sommes parfois confrontés au handicap et à la maladie

parce que nous sommes parfois confrontés au handicap et à la maladie En juin : Un petit air de fête : musique et danse avec ou sans déguisement sont au rendez-vous de cette sélection d’applis

En juillet : Faites vos jeux : venez créer vos propres petits jeux ou programmes simples et faites les découvrir aux autres participants (à partir de 8 ans) Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires de la section jeunesse. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr

