Le temps de vivre Concert Little Kick Ass

Maubourguet, le samedi 10 juillet à 21:00

Maubourguet, le samedi 10 juillet à 21:00

Le collectif d’associations RIVAGES vous invite pour un concert sous la halle de Maubourguet le 10 juillet à partir de 21 h.

Entrée libre

Venez nombreux pour un concert gratuit sous la Halle de Maubourguet à partir de 21h !! Maubourguet 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00

Catégories d'évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet