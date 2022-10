Le temps de vivre avec Camille Chamoux (humour), 28 avril 2023, .

Le temps de vivre avec Camille Chamoux (humour)



2023-04-28 – 2023-04-28

15 EUR Vous avez pu découvrir cette humoriste dans ses précédents spectacles (Née sous Giscard et L’Esprit de contradiction), sur ses chroniques France Inter ou encore dans La Flamme et Le Flambeau par Jonathan Cohen sur Canal +.

Votre vie, vous la voyez plutôt sur un chronomètre ou un minuteur ?

Camille Chamoux nous fait rire autant que réfléchir, et avec poésie s’il vous plait.. Il n’y a pas que son énergie débordante, sa spontanéité touchante et déroutante, sa présence généreuse et sa manière d’amener les anecdotes du quotidien avec beaucoup d’humour (ce que, finalement, nous pouvons attendre d’un one woman-show) dans ce spectacle. Il y a aussi un texte finement écrit et des réalités, il y a un peu de beaucoup de monde, et il y a surtout la grande envie de rassembler, au creux de nos temps impartis.

Durée : 70mn – dès 12 ans.

Vous avez pu découvrir cette humoriste dans ses précédents spectacles (Née sous Giscard et L’Esprit de contradiction), sur ses chroniques France Inter ou encore dans La Flamme et Le Flambeau par Jonathan Cohen sur Canal +.

Votre vie, vous la voyez plutôt sur un chronomètre ou un minuteur ?

Camille Chamoux nous fait rire autant que réfléchir, et avec poésie s’il vous plait.. Il n’y a pas que son énergie débordante, sa spontanéité touchante et déroutante, sa présence généreuse et sa manière d’amener les anecdotes du quotidien avec beaucoup d’humour (ce que, finalement, nous pouvons attendre d’un one woman-show) dans ce spectacle. Il y a aussi un texte finement écrit et des réalités, il y a un peu de beaucoup de monde, et il y a surtout la grande envie de rassembler, au creux de nos temps impartis.

Durée : 70mn – dès 12 ans.

©Christophe Raynaud de Lage

dernière mise à jour : 2022-10-14 par