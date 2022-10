Le temps de Noël – Weinachtszeit in Seebach Seebach Seebach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Seebach Plongez dans l’authenticité et la poésie d’un Noël alsacien et de ses nombreuses traditions. Le temps de l’Avent, c’est une ambiance paisible et conviviale marquée par les retrouvailles et le partage en famille ou entre amis. C’est l’occasion de profiter des choses simples. Le temps de deux week-ends, découvrez les nombreuses animations et illuminations de ce beau village d’Alsace telles que des balades et déambulations nocturnes ou en calèche, des rencontres avec des personnages légendaires ou des ateliers pour les enfants. Venez vivre une expérience inoubliable ! Plongez dans l’authenticité d’un Noël alsacien en faisant une halte à Seebach et découvrez les nombreuses animations et illumination de ce beau village d’Alsace. Venez vivre une expérience inoubliable ! Restauration sur place. +33 3 88 94 74 06 Seebach

