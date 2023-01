Le Temps de Lire Chinon, 29 mars 2023, Chinon .

Le Temps de Lire

Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

2023-03-29 10:00:00 – 2023-03-30 18:00:00

Chinon

Indre-et-Loire

Salon du livre de Chinon. Livres neufs et d’occasion. Dédicaces et présentation de leurs ouvrages par plus de 60 auteurs de tous les genres : Jeunesse, roman, policier, histoire, biographie, poésie, etc. Un thème est associé au salon avec, cette année, l’Égypte. Une dizaine d’auteurs spécialistes du sujet seront présents. Une exposition de 80m² et des panneaux éducatifs sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Bar et petite restauration sur place.

Salon du livre de Chinon. Livres neufs et d’occasion. Dédicaces et présentation de leurs ouvrages par plus de 60 auteurs de tous les genres : Jeunesse, roman, policier, histoire, biographie, poésie, etc. Un thème est associé au salon avec, cette année, l’Égypte.

jp.robert3747@gmail.com +33 7 67 45 65 70 https://livreschinon.com/

Romavor

Chinon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par