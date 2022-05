LE TEMPS DE LIRE Chinon, 9 juillet 2022, Chinon.

LE TEMPS DE LIRE Chinon

2022-07-09 – 2022-07-10

Chinon Indre-et-Loire

Un premier salon de toutes les lectures pour tous les lecteurs, jeunes et moins jeunes, à Chinon, au pays de Rabelais. Roman, histoire, polar, poésie ou encore BD, fantasy, régionalisme, de quoi satisfaire tous les centres d’intérêt et toutes les curiosités. En neuf comme en occasion.

Dédicaces, tables rondes, conférence sur les Ovnis et animations diverses agrémenteront ces deux journées tandis qu’une buvette et de la petite restauration vous permettront de vous relaxer entre deux dédicaces.

Un premier salon de toutes les lectures pour tous les lecteurs, jeunes et moins jeunes, à Chinon, au pays de Rabelais. Roman, histoire, polar, poésie ou encore BD, fantasy, régionalisme, de quoi satisfaire tous les centres d’intérêt et toutes les curiosités. En neuf comme en occasion.

info@lencrierbleu.com +33 7 67 45 65 70 https://livreschinon.com/

Un premier salon de toutes les lectures pour tous les lecteurs, jeunes et moins jeunes, à Chinon, au pays de Rabelais. Roman, histoire, polar, poésie ou encore BD, fantasy, régionalisme, de quoi satisfaire tous les centres d’intérêt et toutes les curiosités. En neuf comme en occasion.

Dédicaces, tables rondes, conférence sur les Ovnis et animations diverses agrémenteront ces deux journées tandis qu’une buvette et de la petite restauration vous permettront de vous relaxer entre deux dédicaces.

Chinon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par