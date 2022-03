Le temps de l’éphémère Chartres, 26 mars 2022, Chartres.

Le temps de l’éphémère Chartres

2022-03-26 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-26

Chartres Eure-et-Loir Chartres

Trois poètes échangent sur leur art et leurs liens avec la poésie. Chacun présente à cette occasion son dernier titre paru en 2021 : Nicolas Gruszkiewicz a vu paraître “Au matin de la Grande Journée”, troisième et dernier recueil de son triptyque aux éditions La Centaurée ; Christophe Jubien a confié “Une boîte à lettres vide coiffée d’une pomme de pin” à Unicité et Simon Martin a écrit “La Fille de l’autocar”, son quatrième titre paru dans la collection Poèmes pour grandir chez Cheyne.

Rencontre dans le cadre du Printemps des poètes.

apostrophe@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr/

