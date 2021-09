LE TEMPS DE L’ÂME Collège des Bernardins, 25 novembre 2021, Paris.

LE TEMPS DE L’ÂME

Collège des Bernardins, le jeudi 25 novembre à 12:30

Un concert intimiste dans la somptueuse ancienne sacristie du Collège des Bernardins pour une écoute approfondie avec la violoniste Marina Chiche. Programme Johann-Sebastian Bach, Sonates et partitas pour violon seul Sélection diffusée ultérieurement Biographie Marina Chiche Depuis l’âge de trois ans, entre Marina Chiche et son violon, c’est une histoire d’amour. Ensemble ils sillonnent la planète. En soliste, Marina Chiche se produit avec de nombreux orchestres dans les salles les plus prestigieuses comme le Théâtre des Champs Elysées à Paris, la Philharmonie de Berlin ou le National Concert Hall de Pékin mais aussi en récital, invitée de festivals internationaux comme le Festival de Radio-France Occitanie Montpellier, le Verbier Festival en Suisse ou les Folles Journées au Japon. Ses disques, ses nominations aux Victoires de la musique, la retransmission régulière de ses concerts sur les ondes, sur les réseaux sociaux ou les chaines télévisées, ont élargi le cercle des mélomanes qui la suivent. Ce qui sublime le don de violoniste de Marina Chiche, c’est sa volonté de partager, de transmettre. Elle est une passeuse entre la maîtrise de son art et le besoin de ceux qui l’apprécient d’entrer dans son univers musical. Son blog, ses ateliers à Sciences Po, ses séries d’été sur France Musique, où elle rend hommage aux grandes musiciennes du passé et, depuis la rentrée 2020, son émission le dimanche sur France Musique où elle a succédé à Frédéric Lodéon, sont autant d’engagements à faire vivre la musique classique et contemporaine, et singulièrement le violon, auprès des jeunes et des moins jeunes, des mélomanes et des novices, à qui Marina dit « ce monde est aussi le vôtre, laissez-moi vous y emmener ! ». Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-temps-de-lame

Festival des Bernardins Opus 1.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T12:30:00 2021-11-25T13:30:00