Le Temps d’Aimer la Danse – Lucia Lacarra (ancienne danseuse de V. Ullate) & Matthew Golding : Fordlandia Biarritz, 15 septembre 2021, Biarritz.

Le Temps d’Aimer la Danse – Lucia Lacarra (ancienne danseuse de V. Ullate) & Matthew Golding : Fordlandia 2021-09-15 21:00:00 – 2021-09-15 Gare du Midi Avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

C’est cloué au sol, privé de scène pendant le premier confinement que le couple de rêve Lucia Lacarra (ancienne danseuse de Victor Ullate) et Matthew Golding a imaginé Fordlandia, projettant sur le plateau d’un théâtre leurs espoirs et leurs désirs. Ils y convoquent leurs chorégraphes les plus aimés, une éblouissante galaxie personnelle de créateurs internationaux des grandes maisons d’opéra : la jeune et prometteuse Anna Hop, le russe Yuri Possokhov qui navigue entre le Bolchoï et le San Francisco Ballet, l’espagnol Juanjo Arqués auteur pour le Dutch National Ballet et enfin l’anglais Christopher Wheeldon aux multiples récompenses. Cette soirée d’inspiration utopique, entend repousser toutes les frontières et exploite toutes les possibilités créatives et techniques du théâtre : projection de film et danse sur plateau, lumière et musique, pour créer une œuvre d’art totale.

C’est cloué au sol, privé de scène pendant le premier confinement que le couple de rêve Lucia Lacarra (ancienne danseuse de Victor Ullate) et Matthew Golding a imaginé Fordlandia, projettant sur le plateau d’un théâtre leurs espoirs et leurs désirs. Ils y convoquent leurs chorégraphes les plus aimés, une éblouissante galaxie personnelle de créateurs internationaux des grandes maisons d’opéra : la jeune et prometteuse Anna Hop, le russe Yuri Possokhov qui navigue entre le Bolchoï et le San Francisco Ballet, l’espagnol Juanjo Arqués auteur pour le Dutch National Ballet et enfin l’anglais Christopher Wheeldon aux multiples récompenses. Cette soirée d’inspiration utopique, entend repousser toutes les frontières et exploite toutes les possibilités créatives et techniques du théâtre : projection de film et danse sur plateau, lumière et musique, pour créer une œuvre d’art totale.

+33 5 59 22 44 66

C’est cloué au sol, privé de scène pendant le premier confinement que le couple de rêve Lucia Lacarra (ancienne danseuse de Victor Ullate) et Matthew Golding a imaginé Fordlandia, projettant sur le plateau d’un théâtre leurs espoirs et leurs désirs. Ils y convoquent leurs chorégraphes les plus aimés, une éblouissante galaxie personnelle de créateurs internationaux des grandes maisons d’opéra : la jeune et prometteuse Anna Hop, le russe Yuri Possokhov qui navigue entre le Bolchoï et le San Francisco Ballet, l’espagnol Juanjo Arqués auteur pour le Dutch National Ballet et enfin l’anglais Christopher Wheeldon aux multiples récompenses. Cette soirée d’inspiration utopique, entend repousser toutes les frontières et exploite toutes les possibilités créatives et techniques du théâtre : projection de film et danse sur plateau, lumière et musique, pour créer une œuvre d’art totale.

MBB

dernière mise à jour : 2021-08-06 par