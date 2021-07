Le Temps d’Aimer la Danse – Elirale : O ! Biarritz, 16 septembre 2021, Biarritz.

Le Temps d’Aimer la Danse – Elirale : O ! 2021-09-16 19:00:00 – 2021-09-16 Fronton d’Alsace 21 rue d’Alsace

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Jeune Public – Dès 3 ans

Un O ! comme celui de l’émerveillement que les enfants dessinent de leur bouche ronde ébahie. La nouvelle création de Pantxika Telleria invite les enfants à rentrer toute en rondeur dans une cabane en forme de dôme au plus près d’un danseur. À portée des yeux et du souffle, la chorégraphe livre avec ce solo pour un danseur – musicien une danse à ressentir et à écouter. Dans les ombres projetées, dans le rythme du corps, le danseur se dresse, entouré du public qui goûte à la danse, avec l’enchantement de se découvrir spectateur.

+33 5 59 22 44 66

stephane bellocq

