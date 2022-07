Le Temps d’Aimer la Danse : carte Temps d’Aimer Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Le Temps d’Aimer la Danse : carte Temps d’Aimer Biarritz, 7 septembre 2022, Biarritz. Le Temps d’Aimer la Danse : carte Temps d’Aimer

Biarritz Tourisme Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques Square d’Ixelles Biarritz Tourisme

2022-09-07 – 2022-09-18

Square d’Ixelles Biarritz Tourisme

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Carte Temps d’Aimer : 10€ (offre 30% de réduction sur le plein tarif pour chaque spectacle et par personne).

Rappel : cette carte est nominative donc un seul tarif réduit applicable pour chaque spectacle de votre choix.

Veuillez bien conserver le numéro de commande lors de l’achat de la carte, ce dernier vous permettra d’obtenir le tarif réduit lors de l’achat de votre place pour les spectacles de votre choix. Carte Temps d’Aimer : 10€ (offre 30% de réduction sur le plein tarif pour chaque spectacle et par personne).

Rappel : cette carte est nominative donc un seul tarif réduit applicable pour chaque spectacle de votre choix.

Veuillez bien conserver le numéro de commande lors de l’achat de la carte, ce dernier vous permettra d’obtenir le tarif réduit lors de l’achat de votre place pour les spectacles de votre choix. +33 5 59 22 44 66 Carte Temps d’Aimer : 10€ (offre 30% de réduction sur le plein tarif pour chaque spectacle et par personne).

Rappel : cette carte est nominative donc un seul tarif réduit applicable pour chaque spectacle de votre choix.

Veuillez bien conserver le numéro de commande lors de l’achat de la carte, ce dernier vous permettra d’obtenir le tarif réduit lors de l’achat de votre place pour les spectacles de votre choix. Biarritz Temps d aimer Billetterie

Square d’Ixelles Biarritz Tourisme Biarritz

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Pyrénées-Atlantiques Square d'Ixelles Biarritz Tourisme Ville Biarritz lieuville Square d'Ixelles Biarritz Tourisme Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Le Temps d’Aimer la Danse : carte Temps d’Aimer Biarritz 2022-09-07 was last modified: by Le Temps d’Aimer la Danse : carte Temps d’Aimer Biarritz Biarritz 7 septembre 2022 Biarritz Tourisme Square d'Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques