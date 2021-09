Le Temps Comme une Epée Le Grand Sud, 18 septembre 2021, Lille.

Le Temps Comme une Epée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Grand Sud

Après un travail similaire mené sur Roubaix, la metteuse en scène Nadia Ghadanfar explore la vie et les souvenirs de femmes de Lille-Sud. Si différents et si semblables, ces quatre visages de femme, qui, avec leur mots racontent… chacune un peu son histoire propre, chacune un peu celle de toutes les femmes qui traversent les jours, qui peuplent le monde. Elles disent l’Algérie et son drapeau, le Maroc et Victor Hugo, une enfance solitaire, la surcharge mentale des femmes, elles chantent leur ailleurs, elles se battent avec les objets de la vie quotidienne, elles dansent l’épaisseur des traditions. Un grand vent de force et de liberté souffle à travers leurs histoires, avec lesquelles elles rebâtissent un monde qui est « fable autant qu’Histoire, poème autant que cris, merveille autant que désastre » >>> Réservation et pass sanitaire indispensables

Gratuit

Quand les dames de Lille-Sud nous racontent leur histoire de vie sur scène…

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00