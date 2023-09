Découvrez la commanderie des templiers à Varetz en visite guidée Le Temple Varetz Varetz, 16 septembre 2023, Varetz.

Découvrez la commanderie des templiers à Varetz en visite guidée 16 et 17 septembre Le Temple Varetz 8 € adulte. 5 € enfant de 6 à 12 ans. Sur inscription. Nombre de place limité à 15 personnes par visite.

Entretenu et valorisé, la commanderie des templiers à Varetz profite à ses contemporains comme lieu d’activités humaines et de découvertes culturelles.

Ce lieu, occupé par les Templiers du XIIe siècle au début du XIVe siècle puis par les chevaliers hospitaliers de l’ordre de Malte, sera ouvert au public les 16 et 17 septembre.

Opportunité exceptionnelle, l’ensemble n’a jamais été visible depuis la révolution française. En bonus, suite à la visite de 17h le samedi, une chasse au trésor sera organisée dans la commanderie.

De plus, pour les Journées européennes du patrimoine, une visite complémentaire gratuite est proposée au lieu-dit « La Chapelle », ancienne dépendance de la commanderie, située à 3 kilomètres. Une ouverture inédite de maisons privées sera proposée où l’on pourra découvrir des entrées de souterrains.

Le Temple Varetz Impasse de la commanderie, 19240 Varetz Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 24 08 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.brive-tourisme.com/fr/blog/jep-visites-speciales-commanderie-templiers-et-hospitaliers/ »}, {« type »: « email », « value »: « marc-olivier.agnes@brive-tourisme.com »}] Lieu dit Le Temple, impasse de la commanderie, parking dans le pré à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

©AMO BT