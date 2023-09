Théâtre et café en famille Le Temple-sur-Lot, 18 novembre 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Théâtre et café en famille avec l’association S comme…

Deux temps et deux espaces d’expression pour échanger, partager et rire autour de la relation parent/enfant.

Activité encadrée par des professionnels.

Inscription obligatoire, ouvert à tous..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Family theater and café with the association S comme…

Two times and two spaces of expression to exchange, share and laugh about the parent/child relationship.

Activity supervised by professionals.

Registration required, open to all.

Teatro y café en familia con la asociación S comme…

Dos tiempos y dos espacios para intercambiar ideas, compartir y reír sobre la relación padres-hijos.

Supervisado por profesionales.

Inscripción obligatoria, abierto a todos.

Theater und Familienkaffee mit dem Verein S wie…

Zwei Zeiten und zwei Ausdrucksräume, um sich auszutauschen, zu teilen und über die Eltern-Kind-Beziehung zu lachen.

Von Fachleuten betreute Aktivität.

Anmeldung erforderlich, offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Lot-et-Tolzac